Девок Ориджи, Шей Оджо, Лорис Кариус и Бен Вудберн сыграли свой последний сезон за Ливерпуль, сообщает пресс-служба клуба. У всех завершились контракты.

Ориджи покинет Ливерпуль – Клопп на прощание окрестил форварда легендой

Стоит заметить, что с почестями мерсисайдцы попрощались только с бельгийским нападающим. Для Ориджи подготовили несколько публикаций в соцсетях и сделали на нем акцент в новости на сайте.

В конце концов Оджо и Вудберн так и не смогли стать важными игроками для Юргена Клоппа, а Лорис Кариус испортил себе реноме, несколько раз отказываясь покинуть клуб. Напомним, Ливерпуль хотел избавиться от немецкого голкипера еще после финала Лиги чемпионов в Киеве, в котором ошибки Кариуса стали роковыми.