В раздевалке Ливерпуля сохранили место для Диогу Жоты, сообщает TNT Sports. Это уже не первый подобный поступок от клуба – ранее был выведен из обращения 20-й номер, под которым играл португалец. Также Ливерпуль продолжит платить его зарплату семье, как было прописано в его контракте.

Напомним, что форвард Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота трагически погиб в результате аварии, произошедшей в ночь на четверг в провинции Самора, Испания. Вместе с ним погиб его брат – 26-летний Андре Силва, футболист клуба Пенафиэль из второго португальского дивизиона.

По информации испанской гражданской гвардии, трагедия произошла в результате разрыва шины во время обгона – автомобиль загорелся, и спасти пассажиров не удалось. Оба погибли на месте.

