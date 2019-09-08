Ливерпуль согласовал новый контракт с ван Дейком

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк подпишет новый контракт с мерсисайдцами.

Ливерпуль согласовал новый 6-летний контракт с защитником Вирджилом ван Дейком, сообщает Mirror. Голландец перебрался в Мерсисайд из Саутгемптона зимой 2018 года за рекордные на тот момент для защитников 75 млн фунтов.

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За это время подопечные Юргена Клоппа получили "серебро" АПЛ и впервые за 14 лет стали победителями Лиги чемпионов, переиграв в финале Тоттенхэм (2: 0).

В конце лета ван Дейк был признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2018/19.