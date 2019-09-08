Ливерпуль согласовал новый контракт с ван Дейком

Евро-2020 — 20:50 503
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Квалификация Евро-2020: Дания неожиданного не обыграла Грузию, Швейцария разгромила Гибралтар, Мхитарян – герой Армении
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Динамо одержало первую победу при Михайличенко – Соль снимает чары, Де Пена и Гармаш феерят, несколько камбэковУкраина — 19:06 1019
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Динамо – Кристалл: онлайн-трансляция матча – команда Михайличенко сыграет на фоне напряженной атмосферы в клубеУкраина — 16:56 720
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Малиновский стал автором 100-го гола легионеров за сборную УкраиныСборная Украины — 15:37 79
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Мы на 99% участники Евро-2020, или Шевченко – уникален, а ему уже нашли замену: реакция соцсетей на Литва – УкраинаЕвро-2020 — 15:33 2339