Ливерпуль собрался перехватить трансферную цель Тоттенхэма, – СМИ

Защитник Джамал Льюис может совершить прыжок с последней к первой команде по итогам сезона в английской Премьер-лиге. Им интересуется Ливерпуль.

Воспитанник "канареек" вряд ли останется на Кэрроу Роуд после вылета из АПЛ, сообщает Mirror.

Милан и Байер желают подписать Годфри – за ним охотится Боруссия Д

Ливерпуль уже изучает вариант с подписанием Льюиса. Левый фланг обороны – одно из слабых мест команды Юргена Клоппа. В распоряжении мерсисайдцев на этой позиции фактически один Эндрю Робертсон. 22-летний защитник Норвича может навязать ему конкуренцию. Ливерпуль надеется оформить трансфер за 10 млн фунтов.

К слову, в сезоне 2019/20 Джамал Льюис провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Ранее Жозе Моуринью запланировал подписать защитника в ходе своей кадровой революции в Тоттенхэме.

100 миллионов Абрамовича, прекрасная работа Ман Сити, экономия Барсы и Реала – трансферный рынок в условиях пандемии