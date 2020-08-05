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Ливерпуль собрался перехватить трансферную цель Тоттенхэма, – СМИ

16:15 - Читати українською
Ливерпуль собрался перехватить трансферную цель Тоттенхэма, – СМИ
Джамал Льюис / Reuters

Защитник Джамал Льюис может совершить прыжок с последней к первой команде по итогам сезона в английской Премьер-лиге. Им интересуется Ливерпуль.

Воспитанник "канареек" вряд ли останется на Кэрроу Роуд после вылета из АПЛ, сообщает Mirror.

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Ливерпуль уже изучает вариант с подписанием Льюиса. Левый фланг обороны – одно из слабых мест команды Юргена Клоппа. В распоряжении мерсисайдцев на этой позиции фактически один Эндрю Робертсон. 22-летний защитник Норвича может навязать ему конкуренцию. Ливерпуль надеется оформить трансфер за 10 млн фунтов.

К слову, в сезоне 2019/20 Джамал Льюис провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Ранее Жозе Моуринью запланировал подписать защитника в ходе своей кадровой революции в Тоттенхэме.

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