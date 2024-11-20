La Gazzetta dello Sport пишет, что за нападающим Интера следят в Англии, и особенно внимательно это делает Ливерпуль. О приобретении француза задумывались еще тогда, когда команду тренировал Юрген Клопп.

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Представители Тюрама знают, что футболист нравится мерсисайдцам и что на протяжении этого сезона интерес только растет. Утверждается, что в контракте Маркуса есть пункт об уходе за 85 млн евро. Сам форвард не настроен покидать Интер. Он хочет побить личный сезонный рекорд по забитым голам и стать еще более важным для "нерадзурри" игроком.

Напомним, что к Интеру Тюрам присоединился в 2023 году, перейдя из Боруссии М. Всего за итальянскую команду он сыграл в 61 матче, в которых забил 23 гола и отдал 19 ассистов.

Маркус Тюрам сын Лилиана Тюрамы, который выигрывал со сборной Франции ЧМ-98 и Евро-2000.

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