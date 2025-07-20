Нападающий Айнтрахта Уго Экитике в ближайшее время перейдет в Ливерпуль.

Ливерпуль согласовал трансфер нападающего Айнтрахта Уго Экитике. Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, сделка на 95 миллионов евро (с учетом бонусов) полностью согласована.

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Французский форвард подпишет контракт до 2031 года. Медосмотр запланирован на ближайшие дни.

В составе Айнтрахта Экитике провел 64 матча, в которых отметился 26 голами и 14 ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.

Напомним, что в Ливерпуль ранее в это межесезонье уже перешли Флориан Виртц, Милош Керкез, Джереми Фримпонг, Армин Печши и Фредди Вудман.

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