Команда Юргена Клоппа уже думает над усилением центрального звена. На радарах оказался Феде Вальверде.

Во время летнего трансферного окна мерсисайдцы искали усиление в центре поля. В последний день удалось договориться только с Артуром – его арендовали у Ювентуса на сезон, но уже появились слухи о возможном расторжении сделки .

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Юрген Клопп до сих пор нуждается в сильном футболисте в центр. Одним из его фаворитов является Вальверде, за которого недавно Ливерпуль предлагал Реалу 100 миллионов евро. Мадрид отказался. "Красные" летом снова попытаются подписать 24-летнего Федерико, информирует Football365 .

Среди других вариантов усиления мерсисайдцы рассматривают Джуда Беллингема из Боруссии Дортмунд и Матеуша Нуньеша из Вулверхэмптона.

Отметим, что Федерико Вальверде в этом сезоне при отсутствии Карима Бензема (незначительная травма) стал новым лидером "бланкос" – забил три мяча и отдал две результативные передачи в последних 5 поединках.