Ливерпуль снова не сможет выиграть АПЛ, – экс-игрок мерсисайдцев назвал своего фаворита в борьбе за титул

Бывший форвард Ливерпуля Эль-Хаджи Диуф (больше 80 матчей за "красных") оценил перспективы претендентов на «корону» чемпионата Англии.

"Не думаю, что Ливерпуль сможет показать такой же уровень, как в прошлом сезоне.

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У них был шанс выиграть титул, все было в их руках, но потом они сами все потеряли. Они опережали всех на 7 очков к Рождеству. Меня до сих пор удивляет то, что Манчестер Сити добыл трофей в конце сезона.

Если у команды только одно поражение за сезон, конечно, сложно сказать, что победа в лиге не за вами. Поэтому мне трудно представить, что у них будет такой же сезон и они смогут стать чемпионами. Манчестер Сити будет командой, которая снова возьмет АПЛ", – цитирует Диуфа FourFourTwo.

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Напомним, после шести туров текущего сезона Ливерпуль опережает "горожан" уже на пять пунктов.