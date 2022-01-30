Ливерпуль снова хочет "обворовать" Фулхэм – на радаре Клоппа один из главных талантов Чемпионшипа
Ливерпуль намерен поработать на перспективу до завершения зимнего трансферного окна.
Мерсисайдцы интересуются атакующим полузащитником Фулхэма Фабио Карвалью, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Контракт 19-летнего португальца завершается летом, поэтому у лондонцев слабые позиции в переговорах. Ливерпуль хочет воспользоваться ситуацией, приобретя талант всего за 5 млн фунтов. Карвалью демонстрирует хорошую игру в текущем сезоне Чемпионшипа – 18 матчей, 7 голов и 4 ассиста.
Обратим внимание, что Фулхэм становится привычной жертвой для Ливерпуля. В 2019-м "красные" по дешевке приобрели хавбека Харви Эллиота, когда его контракт с "коттеджерами" также завершался.
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