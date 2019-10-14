Ливерпуль сможет рассчитывать на Салаха и Алиссона в матче против Манчестер Юнайтед

Голкипер Алиссон и нападающий Мохамед Салах восстановились от травм и смогут выйти на поле в матче 9 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед.

Бразилец и египтянин полностью залечили свои повреждения, информирует Times.

Ливерпуль объявил об открытии официального фан-клуба в Украине

Алиссон получил тяжелую травму еще в матче 1-го тура АПЛ против Норвича (4:1), с тех пор роль основного голкипера "красных" выполняет испанец Адриан. Впрочем, первый номер команды уже две недели тренируется без ограничений и, скорее всего, именно он будет защищать ворота Ливерпуля в матче с МЮ. Мохамед Салах получил травму голеностопного сустава после игры с Лестером, однако успел восстановиться за две недели паузы на матчи национальных сборных.

Напомним, поединок Манчестер Юнайтед – Ливерпуль состоится 20 октября, начало в 18:30. "Красные дьяволы" попытаются прервать впечатляющую победную серию подопечных Юргена Клоппа, которая насчитывает уже восемь матчей.

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ