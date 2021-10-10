Усман Дембеле находится в трансферном списке Ливерпуля, сообщает Teamtalk.

Барселона рассматривает Стерлинга лишь запасным вариантом – все будет зависеть от выбора Дембеле

В подписании 24-летнего француза лично заинтересован наставник мерсисайдцев Юрген Клопп. Действующий контракт Усмана с Барсой рассчитан до лета 2022-го, и игрок не спешит подписывать новое соглашение с "блаугранас". Если зимой каталонцы решат продать игрока, тогда Ливерпуль уже выступит с предложением.

В свое время Барселона заплатила Боруссии Д за Дембеле 135 млн евро, сейчас transfermarkt оценивает игрока в 50 млн.

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