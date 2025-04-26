Ливерпуль не может спокойно сосредоточиться на подготовке к матчу 34-го тура АПЛ против Тоттенхэма, который должен математически зафиксировать чемпионство "красных".

Команде Арне Слота дома достаточно даже ничьей против "шпор", чтобы стать недосягаемой для Арсенала и досрочно гарантировать себе титул. Впрочем, кое-кто больше озабочен индивидуальными проблемами.

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Форвард Дарвин Нуньес в субботу утром (26 апреля) опубликовал туманную жалобу: "Неудивительно, что я не играл больше, потому что мой последний выход в старте на матч АПЛ сложился хорошо, но вдруг...". Уругваец быстро удалил сообщение, однако пользователи соцсетей успели наделать скринов и пытаются догадаться, кому адресованы претензии нападающего.

Масла в огонь добавили португальские СМИ, которые на днях обнародовали инсайд о пункте в контракте Дарвина – если он 50 раз выйдет в старте на матч АПЛ, то Ливерпуль будет вынужден доплатить Бенфике еще 5 млн евро. Сейчас у Нуньеса 49 выходов, а последний раз его выпускали в основе полтора месяца назад против Саутгемптона. Возможно, уругваец подозревает клуб в недоверии из-за жадности.

Главному тренеру "красных" Арне Слоту пришлось комментировать ситуацию, но он также обошелся без конкретики: "Иногда лучше не верить всему, что написано".

Напомним, летом 2022 года Ливерпуль заплатил Бенфике за Нуньеса 85 млн евро, но нападающий не оправдывает надежд в футболке "красных" – всего 40 голов и 26 ассистов в 138 матчах.

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