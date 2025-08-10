Кристал Пэлас и Ливерпуль разыгрывали Суперкубок Англии 2025 года. Результат и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Суперкубок Англии-2025

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (3:2 в серии пенальти)

Голы: Матета, 17 (пен.), Сарр, 77 – Экитике, 4, Фримпонг, 21

Сезон в Англии традиционно открывал матч за Суперкубок между действующим чемпионом АПЛ и обладателем Кубка. Интересно, что Кристал Пэлас и Ливерпуль очным матчем завершали и прошлую кампанию, расписав ничью 1:1. Если "орлы" проводят это лето спокойно, то "красные" устроили настоящую кадровую революцию. Ливерпуль приобрел игроков почти на 300 млн евро и продал почти на 200 млн. Также не следует забывать о трагичной смерти Диогу Жоты и его брата Андре, которых Уэмбли перед стартовым свистком почтил минутой молчания.

Исака посадили в "золотую клетку" – звезда АПЛ услышал вердикт о побеге в Ливерпуль

Арне Слот выпустил в основе сразу 4 новичков – Фримпонга, Керкеза, Вирца и Экитике. Именно двое последних организовали гол уже на 4-й минуте. Вирц и Экитике обыгрались в зоне левого инсайда, 90-миллионный француз сместился в центр и бильярдно пробил в нижний угол. Возможно, Ливерпулю действительно лучше оставить попытки подписать Исака?

It took Hugo Ekitike just 4 minutes to score ️#CommunityShield pic.twitter.com/2HQHjKfOSX — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 10, 2025

Вирц создал еще один момент для Гакпо, но Коди слабо пробил в Хендерсона (там и офсайд был). Пэлас ответил на 17-й минуте. Матета вывалился на свидание с Алиссоном, проиграл ближний бой, однако атака пошла вторым темпом. Сарр зашел в штрафную и упал после контакта с ван Дейком – пенальти. Матета спокойно разложил мяч и Алиссона по углам.

Счастье лондонцев оказалось недолгим. Уже через 4 минуты Ливерпуль снова был впереди благодаря голу новичка. Фримпонг на фланге обработал заброс Собослая, убрал опекуна и с острого угла выполнил навес-удар. Мяч идеально залетел под перекладину, шокировав Хендерсона! После игры Фримпонга точно спросят, планировал ли он такую траекторию.

Ураганная половина тайма не получила продолжения. Ливерпуль еще явно далек от своих лучших кондиций, а Кристал Пэлас не использовал огромные "дыры" в обороне чемпиона. Еще и Камада получил травму на ровном месте. Рефери добавил к первому тайму аж 7 минут, однако счет не изменился.

Экитике после перерыва имел две хорошие возможности, однако бил неточно. Вирц после ударного начала "растворился", Салах также еще в режиме отпуска. Кристал Пэлас выглядел лучше. Сарру немного не хватило точности, Алиссон потянул в ближнем углу удар Эзе.

Гол "орлов" назревал и он случился на 77-й минуте. Хьюз "перекусил" Гакпо в силовой борьбе, а Уортон великолепной передачей запустил Сарра – 2:2.

Слот провел ряд замен, но это не помогает. Более того, Ливерпуль должен был получать еще один пенальти в свои ворота. Мак Аллистер явно рукой остановил подачу на Сарра. Ни полевой Крис Кавана, ни VAR почему-то не вмешались. Похоже, на прогресс английских судей в новом сезоне рассчитывать бесполезно.

Салах напомнил о своем существовании, с убойной позиции влепив в руки Хендерсону. Вирца немного попробовали в роли ложной девятки – без особого успеха. Основное время завершилось ничьей 2:2, а регламент Суперкубка Англии предусматривает переход немедленно к серии пенальти.

Салах запорол первый же удар, пробив над воротами! Похожее фиаско с "Фараоном" произошло в товарищеской игре с Атлетиком. Мак Аллистер и Эллиот проиграли свои дуэли воспитаннику МЮ Хендерсону. У Пэлас ошибки допустили лишь Эзе и Соса – 3:2. Лондонский клуб за несколько месяцев выиграл два трофея, хотя за 120 лет существования перед этим не мог добыть ни одного! Ливерпуль за 5 дней до старта АПЛ имеет повод задуматься.