В рамках программы вторника во 2-м туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов УЕФА 2025/26, основной этап, 2-й тур

Атлетико – Айнтрахт – 5:1

Голы: Распадори, 4, Ле Норман, 33, Гризманн, 45+1, Симеоне, 70, Альварес, 82 (пен) – Буркгардт, 57

Буде-Глимт – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Хауге, 53, 56 – Ван Де Вен, 68, Гундерсен, 89 (автогол)

Нереализованный пенальти: Хог, 35 (Буде-Глимт)

Галатасарай – Ливерпуль – 1:0

Гол: Осимхен, 16 (пен)

Атлетико во втором матче подряд отгрузил пять голов. После уничтожения Реала в Дерби Мадриленьо подопечные Диего Симеоне устроили шоу с Айнтрахтом. Голы посыпались уже с 4-й минуты, причем счет открыл Распадори – это его дебютный забитый мяч в составе "матрасников". Без Хулиана Альвареса вечеринка тоже не обошлась – в его активе гол + пас.

Вообще, в этом матче хозяева имели пятерых разных авторов голов. С Атлетико в ЛЧ такого не случалось с 2014 года. До перерыва они имели 7 попаданий в створ – это был самый высокий показатель "кольчонерос" в ЛЧ с 2015-го. Айнтрахту же позволили провести только один гол в ответ. Финальный свисток зафиксировал 5:1 на Метрополитано.

В параллельной встрече Тоттенхэм гостил за полярным кругом, пытаясь забрать очки у Буде-Глимта. Команды встречались весной, в полуфинале Лиги Европы – тогда в обоих поединках торжествовали лондонцы. Сейчас же норвежцы выдали ударный час: на 35-й минуте они заработали пенальти (Хог запустил мяч в небо), а на 53-й и 56-й Хауге оформил дубль – 2:0!

Вообще, Буде-Глимт выглядел значительно лучше, нанеся вдвое больше ударов и превосходя Тотнем в остроте. Впрочем, в эндшпиле встречи силы стали покидать хозяев. Это позволило "шпорам" отскочить – хотя ничего бы не случилось без гола Ван Де Вена уже через три минуты после дубля Хауге. На 88-й же гости отскочили при выстреле Хелмерсона, ведь тот попал в перекладину.

Еще через минуту Тоттенхэм отыгрался вследствие автогола, спасшись от позорного поражения. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Буде-Глимт доказал опасность для любого соперника, но класса норвежцам еще не хватает.

Ливерпуль же вообще проиграл. Мерсисайдцы приехали в Стамбул на матч с Галатасараем и пропустили уже на 16-й минуте с пенальти. После этого болельщики увидели эпическую зарубу. Турки очень старались как на поле, ведя кучу единоборств, так и вне его – фанаты глушили футболистов тотальным свистом в минуты владения гостей.

Поединок оказался очень веселым. Осимхен дважды перехватывал мячи и убегал лицом к лицу (оба выпада запорол), Экитике пытался забить пяткой после прострела Фримпонга (голкипер парировал), Алиссон травмировался после очередного сейва, а Мамардашвили дебютировал за Ливерпуль в Лиге чемпионов. Статистически подопечные Арне Слота превосходили Галатасарай, однако действительно острых моментов команде не хватало.

Чемпион Англии страшно напоминал себя же в матчах с Бернли, Пэлас или против Арсенала, но снова мог отскочить в компенсированное время. Арбитр назначил пенальти, но судьба обманула Ливерпуль – после просмотра видеоповтора его отменили. В итоге финальный свисток зафиксировал сенсационный триумф Галатасарая.

