Капитан Кристал Пэлас может перейти в Ливерпуль. Мерсисайдцы уже сделали первое официальное предложение по игроку, сообщает Indykaila News.

"Красные" предлагают 29 миллионов фунтов за игрока сборной Англии. Вероятно, "орлы" отклонят первое предложение и будут ждать большей суммы.

Кристал Пэлас не собираются отпускать лидера своей защиты за менее чем 45 миллионов фунтов. Зимой лондонский клуб даже отклонил предложение Ньюкасла в 60 миллионов фунтов.

Добавим, что контракт Гехи с "орлами" действует до лета 2026 года. Если Ливерпулю не удастся договориться о трансфере 25-летнего англичанина с лондонцами в это трансферное окно, он может переехать на Энфилд уже через год в статусе свободного агента.

