"Красные" отправили "сорокам" первое официальное предложение, утверждают топ-инсайдеры Дэвид Орнстейн и Фабрицио Романо. Оно составило 120 млн фунтов (около 138,4 млн евро) гарантированных выплат + бонусы.

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Ответ Ньюкасла был мгновенным – отказ. Руководство клуба стремится сохранить Исака как минимум еще на один сезон и предлагает заключить новый контракт с отступными в 2026 году. Впрочем, звездный швед мечтает только о Ливерпуле и продолжает бойкотировать тренировки "сорок". У 25-летнего Алекса уже якобы есть устная договоренность с чемпионами Англии относительно личного контракта.

Напомним, в прошлом сезоне Исак провел за Ньюкасл 42 матча, оформив 27 голов и 6 ассистов. Если "сороки" и отпустят своего бомбардира, то сначала хотят найти достойную замену.

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