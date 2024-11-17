Вот уже второй сезон венгр помогает Илье Забарному оборонять ворота Борнмута. Керкез демонстрирует настолько уверенную игру, что сильные клубы захотели переманить его к себе. Очередным претендентом стал Ливерпуль, утверждает Anfield Watch.

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По информации источника, 21-летний левый защитник – это приоритетная трансферная цель мерсисайдцев. Они якобы уже сделали запрос в Борнмут, чтобы провести предварительные переговоры с игроком, чтобы узнать, заинтересован ли он в таком варианте.

Следует отметить, что ранее СМИ сообщали об интересе к Керкезу со стороны лондонского Арсенала, а Манчестер Юнайтед планировал осуществить этот трансфер прошлым летом, но не мог выделить на него 40 млн фунтов, которые требовал Борнмут.

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