Ливерпуль предпринял последнюю попытку подписать Марка Хехи – клуб предложил Кристал Пэлас 40 миллионов евро за центрального защитника. Как сообщает The Sun, это финальное предложение, и "красные" не намерены повышать ставку.

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Хехи входит в последний год контракта с Пэлас, а сам игрок вроде бы предпочитает переход именно в Ливерпуль. В то же время англичанин не давит на клуб и позволяет сторонам самостоятельно договориться о сумме трансфера.

Ранее появлялись слухи, что Ливерпуль готов включить в соглашение молодого вингера Бена Доака, но лондонский клуб настаивает исключительно на денежной компенсации. Это связано с тем, что Кристал Пэлас срочно ищет замену и нуждается в средствах – главной целью команды является Усман Диоманде из Спортинга, который также стоит около 40 миллионов.

Кроме Ливерпуля, интерес к Гехи проявляли также Арсенал, Челси и Ньюкасл, но фаворитом в борьбе за подпись является именно команда Арне Слота.

Напомним, что Гехи присоединился к Кристал Пэлас из Челси за 23 миллиона евро в 2021 году. В составе Кристал Пэлас Гехи провел 155 матчей, в которых отметился 8 голами и 4 ассистами. В прошлом сезоне Гехи вместе с командой завоевал Кубок Англии. Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.

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