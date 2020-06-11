Ливерпуль с неприличным счетом разбил Блэкберн – команда Клоппа провела первый спарринг перед рестартом АПЛ

Ливерпуль одержал уверенную победу в товарищеском матче против Блэкберн Роверс.

Товарищеская встреча состоялась на Энфилде и завершилась победой подопечных Юргена Клоппа со счетом 6:0. Этот спарринг стал первым матчем Ливерпуля перед возобновлением сезона в Англии.

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Как сообщает официальный сайт "красных", голами в составе мерсисайдцев отличились нападающие Садио Мане и Такуми Минамино, полузащитники Наби Кейта и Лейтон Кларксон, а также защитники Жоэль Матип и Ки-Яна Хувер.

К слову, матчи английской Премьер-лиги возобновятся уже 17 июня. Сейчас Ливерпуь, набрав 82 очка в 29 турах, занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 25 очков. В свою очередь, Блэкберн с 53 очками после 37 туров располагается на 10-й строчке в таблице Чемпионшипа.

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