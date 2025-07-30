Ливерпуль одержал победу на Йокогамой (3:1). Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Йокогама – Ливерпуль – 1:3

Голы: Уэкана, 55 – Вирц, 62, Ниони, 67, Нгумоха, 87

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Несмотря на угрозу цунами в Японии, матч между Йокогамой и Ливерпулем все же состоялся. В первом тайме за мерсисайдцев дебютировал Уго Экитике. Англичане имели несколько возможностей, чтобы открыть счет, но не воспользовались ими.

После перерыва, Йокогама забила. Уэнака удачно открылся из-за спины соперника на передачу от партнера и без проблем переправил мяч в сетку ворот. За несколько секунд до этого прекрасная возможность отличиться была у Нуньеса, но Дарвин пробил мимо ворот.

Вирцу понадобилось семь минут, чтобы восстановить равновесие. Партнеры Флориана замешкались с ударом, а он быстро сориентировался и оформил дебютный гол. Еще через пять минут Ливерпуль вышел вперед. Ниони воспользовался передачей Фримпонга. Для Джереми это первое результативное действие за новую команду. Перед финальным свистком точку в матче поставил Нгомоха.