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Ливерпуль рискует остаться без чемпионского парада

11:16 72 Читати українською
Ливерпуль рискует остаться без чемпионского парада
Парад Ливерпуля после триумфа в Лиге чемпионов / Фото GiveMeSport

Долгожданное чемпионство Ливерпуля в АПЛ может иметь горький привкус для фанов мерсисайдцев.

Если Ливерпулю удастся завоевать титул АПЛ в этом сезоне, а в этом почти никто не сомневается, то празднование триумфа может оказаться достаточно скромным, сообщает theathletic.

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Из-за угрозы коронавируса в Англии могут отменить возможность посещать матчи АПЛ, а также чемпионский парад потенциального победителя турнира.

Напомним, после 29-ти туров чемпионата Англии Ливерпуль лидирует, опережая Манчестер Сити на 25 очков.

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коронавирус Ливерпуль Ливерпуль Англия АПЛ
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