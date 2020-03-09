Ливерпуль рискует остаться без чемпионского парада

Парад Ливерпуля после триумфа в Лиге чемпионов / Фото GiveMeSport

Долгожданное чемпионство Ливерпуля в АПЛ может иметь горький привкус для фанов мерсисайдцев.

Если Ливерпулю удастся завоевать титул АПЛ в этом сезоне, а в этом почти никто не сомневается, то празднование триумфа может оказаться достаточно скромным, сообщает theathletic.

АПЛ может запретить вход на стадионы пожилым людям – санкция коснется действующего наставника

Из-за угрозы коронавируса в Англии могут отменить возможность посещать матчи АПЛ, а также чемпионский парад потенциального победителя турнира.

Напомним, после 29-ти туров чемпионата Англии Ливерпуль лидирует, опережая Манчестер Сити на 25 очков.

Тоттенхэм вырвал ничью в матче с Бернли, Арсенал одолел Вест Хэм, Ливерпуль победил Борнмут: 29-й тур АПЛ, суббота