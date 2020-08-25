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Ливерпуль резервным составом спас ничью с Зальцбургом – провал основы и юный герой Клоппа

19:16 - Читати українською
Ливерпуль резервным составом спас ничью с Зальцбургом – провал основы и юный герой Клоппа
Райан Брюстер / соцсети

Ливерпуль в товарищеском матче расписал результативную ничью с Зальцбургом. Читайте отчет матча на "Футбол 24".

Товарищеские матчи.

Зальцбург – Ливерпуль – 2:2

Голы: Дака, 3, 13 – Брюстер, 72, 81

Ливерпуль вышел на поле фактически основным составом (исключение – партнер Ван Дейка по центру защиты Уильямс), но уже в первые 13 минут пропустил два мяча от Даки. В первом тайме подопечные Клоппа так и не смогли ответить голами.

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После перерыва команды сделали массовые изменения – так, у Ливерпуля уже на 64 минуте вышел полностью обновленный состав. И это дало результат: Брюстер на 72 минуте сократил отставание с передачи Милнера, а чуть позже сравнял счет.

Напомним, в предыдущем товарищеском матче Ливерпуль разгромил Штутгарт (3:0). Интересно, что Брюстер забил и в ворота немецкой команды.

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