Ливерпуль разработал новую форму в необычных цветах – фаны неоднозначно реагируют на слитые в сеть фото
Не только форма сборной Украины способна создавать переполох в сети.
Ливерпуль вместе с Nike разработал третий комплект формы на сезон 2021/22, а Footy Headlines опубликовали фото экипировки еще до официальной презентации.
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Форма выполнена в необычном желтом цвете, который критически восприняла большая часть фанов мерсисайдцев в сети. В то же время другая часть болельщиков хвалят дизайн новой экипировки, объясняя это напоминанием о 80-х, когда клуб активно использовал эти цвета.
По итогам прошлого сезона АПЛ Ливерпуль финишировал третьим.
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