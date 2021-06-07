Не только форма сборной Украины способна создавать переполох в сети.

Ливерпуль вместе с Nike разработал третий комплект формы на сезон 2021/22, а Footy Headlines опубликовали фото экипировки еще до официальной презентации.

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Форма выполнена в необычном желтом цвете, который критически восприняла большая часть фанов мерсисайдцев в сети. В то же время другая часть болельщиков хвалят дизайн новой экипировки, объясняя это напоминанием о 80-х, когда клуб активно использовал эти цвета.

По итогам прошлого сезона АПЛ Ливерпуль финишировал третьим.

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