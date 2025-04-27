Ливерпулю нужно было набрать всего лишь одно очко в матче с Тоттенхэмом, чтобы досрочно выиграть АПЛ сезона 2024/25. Команда Арне Слота перевыполнила эту задачу, разгромив "шпоры" со счётом 5:1. Что интересно, эта победа получилась волевой – на 12-й минуте именно экс-форвард "красных" Доминик Соланке открыл счёт в матче.

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Но Ливерпуль не стал откладывать праздник в долгий ящик и довольно быстро ответил: ещё к перерыву голами отличились Луис Диас, Алексис Мак Аллистер и Коди Гакпо. После перерыва счёт до крупного довёл Мо Салах (он отпраздновал своё взятие ворот в стиле Франческо Тотти - сделал селфи на фоне трибуны Коп и прервал шестиматчевую серию без голов), а до разгромного - автогол Удоджи.

А вот одному из главных героев встречи Доминику Собослаи отличиться не удалось – он отметился лишь двумя голевыми передачами – на Диаса и Салаха.

Так "красные" набрали 82 очка и осталось недосягаемыми для Арсенала. Этот чемпионский титул для Ливерпуля стал юбилейным 20-м.