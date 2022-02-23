Англия, АПЛ

13-й тур

Бернли – Тоттенхем – 1:0

Гол: Ми, 71

18-й тур

Уотфорд – Кристал Пэлас – 1:4

Голы: Сисоко, 18 – Матета, 15, Галлахер, 42, Заха, 85, 90

19-й тур

Ливерпуль – Лидс – 6:0

Голы: Салах, 15 (пен.), 35 (пен.) Матип, 30, Мане, 81, 90+1, ван Дейк, 90+3

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Предпоследнее место Бернли заставляло "бордовых" максимально воспользоваться четырьмя пропущенными матчами, чтобы выбраться со дна турнирной таблицы. В первом тайме поединка с Тоттенхэмом подопечным Шона Дайча удалось полностью нейтрализовать соперника, не позволив нанести хотя бы один удар в створ ворот. Более того, на экваторе второй сорокапятиминутки хозяева сумели пробить Льориса: Браунхилл со стандарта навесил в штрафную площадку "шпор" и Ми головой переправил сферу в правый угол. Хотя бы отыграться Тоттенхэм так и не сумел.

Еще один неудачник – Уотфорд – принимал Кристал Пэлас. Команды еще до середины первого тайма обменялись голами. Сначала "орлы" благодаря рикошету после выстрела Матеты вышли вперед, однако уже через три минуты "шершни" сравняли – Сиссоко выпрыгнул выше других и головой точно замкнул подачу с углового. За три минуты до перерыва Галлахер получил передачу с левого фланга, подделал под рабочую ногу и удвоил счет. В конце матча Заха дублем снял все вопросы о победителе и позволил Кристал Пэлас подняться на одиннадцатую строчку.

Ливерпуль в погоне за Манчестер Сити был просто обязан брать три очка в матче с Лидсом. Подопечным Клоппа удалось выйте вперед уже на 15-й минуте: во время одной из атак "мерсисайдцев" мяч попал в руку Далласу и Салах с отметки уверенно переиграл Иллана Мелье. Впоследствии Матип счет удвоил, а вскоре Айлинг привез пенальти в свои ворота: не добравшись до мяча, он врезал сопернику по ногам в собственной штрафной. Арбитр после долгих консультаций с VAR назначил уже второй одиннадцатиметровый, который так же реализовал египтянин. В конце матча Мане дублем довел счет до неприличного, а ван Дейка голом поставил эффектную точку в матче. Победа позволила Ливерпулю приблизиться к Манчестер Сити на расстояние одной победы.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ