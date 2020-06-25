Ливерпуль разгромил Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед уничтожил Шеффилд, Вулверхэмптон одолел Борнмут: 31 тур АПЛ, среда

В рамках программы дня 31-го тура АПЛ провели пять поединков. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 31-й тур

Вулверхэмптон – Борнмут – 1:0

Гол: Хименес, 60

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед – 3:0

Голы: Марсьяль, 7, 44, 74

Норвич – Эвертон – 0:1

Гол: Кин, 55

Ньюкасл – Астон Вилла – 1:1

Голы: Гейл, 68 – Эль-Мухаммади, 83

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 4:0

Голы: Александер-Арнольд, 23, Салах, 44, Фабинью, 55, Мане, 69

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Вулверхэмптон в родных стенах принимал Борнмут. В первом тайме голов не забивали, но подавляющее преимущество было за подопечными Ешпиришту Санту – они провели пять выстрелов в створ против одного у соперника. Во втором тайме это вылилось в гол на 60-й минуте: Траоре прошёл по правому флангу и подал в штрафную, а Хименес ударом головой замкнул на дальней штанге – 1:0! Отыграться гостям так и не удалось, но и "волки" больше голами не блеснули. Минимальная победа Вулверхэмптона.

Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд разнёс Шеффилд. Уже на 7-й минуте счёт был открыт после прострела Рашфорда с правого края штрафной на ближнюю штангу – его замкнул Марсьяль. Под конец первого тайма Антони уже оформил дубль, пробив метров с 11-ти после передачи Ван Биссаки, а на 74-й минуте француз отпраздновал хет-трик, вырвавшись один на один с голкипером и легонько его перебросив. Ассистировал, кстати, снова Рашфорд. Это был последний гол во встрече – 3:0.

Эвертон на выезде одержал минимальную победу над Норвичем. Судьбу поединка определила всего одна подача с углового на 55-й минуте в исполнении Диня, которую точным ударом головой замкнул Майкл Кин – 1:0.

Ньюкасл упустил победу над Астон Виллой. В этом поединке всё решили замены: так, на 64-й минуте главный тренер "сорок" выпустил на поле Кэролла, на 67-й появился Гейл, а на 68-й Кэролл точным пасом вывел Гейла на ударную позицию в штрафной – 1:0. Дин Смит в ответ бросил в бой Хурихейна и Эль-Мухаммади, и они на 83-й минуте также стали соавторами гола: Конор навесил с углового на ближнюю штангу, а Анвар замкнул – 1:1. Именно с этим счётом матч и завершился.

Ливерпуль дома буквально уничтожил Кристал Пэлас. Начал разгром Трент Александер-Арнольд, который со штрафного закрутил круглого под перекладину. Перед самым свистком на перерыв Мохамед Салах воспользовался навесной передачей от Фабинью и удвоил преимущество мерсисайдцев. После отдыха свое слова сказал сам Фабинью, нанеся пушечный удар из-за пределов штрафной. Впоследствии Салах ассистировал Мане, который также записал свою фамилию в список голеадоров матча.

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