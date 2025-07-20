Дарвин Нуньес стал звездой товарищеского матча Ливерпуля, который завершился со счетом 5:0 против Сток Сити и прошел без зрителей в это воскресенье в учебном центре AXA.

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Уругвайский нападающий забил три гола за первые 20 минут, обеспечив "красным" стремительный старт в матче против команды Чемпионшипа. Дарвин открыл счет на шестой минуте и оформил дубль на 12-й после передачи Собослаи. Вскоре после этого он оформил хет-трик, замкнув передачу Кертиса Джонса.

Рио Нгумоха и Федерико Кьеза забили остальные голы Ливерпуля до и после перерыва, обеспечив команде вторую победу в двух предсезонных матчах.

Защитник Сток Сити Максим Таловеров оказался вне заявки.

Далее в календаре Ливерпуля – летний тур по Азии.