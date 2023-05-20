Чемпионат Англии 2022/23, 37-й тур

Ливерпуль – Астон Вилла – 1:1

Голы: Фирмино, 90 – Рэмзи, 27

Нереализованный пенальти: Уоткинс, 21 (Астон Вилла)

Фулхэм – Кристал Пэлас – 2:2

Голы: Митрович, 45+5 (пен), 61 – Эдуард, 34, Уорд, 83

Ливерпуль сделал свои шансы на ЛЧ чисто теоретическими. Они и так были небольшие, однако в случае домашней победы над Астон Виллой мерсисайдцы боролись бы до последнего тура. Впрочем, поединок на Энфилде сразу пошел наперекосяк.

Уже на 21-й минуте Конате привёз пенальти, который не смог реализовать Уоткинс (пробил мимо ворот). На 27-й же бирмингемцы вышли вперед. Гости дважды выиграли подборы после подач, после чего Дуглас Луис навесил на дальнюю штангу – а там никем не прикрытый Рэмзи пробил в касание. 0:1!

Первый тайм завершился при минимальном преимуществе Астон Виллы, однако на старте второго Гакпо забил в ответ. К сожалению для Ливерпуля, взятие ворот не засчитали из-за положения вне игры у ван Дейка – именно он выполнял скидку на Коди.

Правда, арбитры не заметили, что к Вирджилу мяч пришел рикошетом от соперника. Сомнительный офсайд.

GAKPO 1-1



Somehow disallowed for offside. unreal. pic.twitter.com/sM2I6hmsjO — Viktor Fagerström (@ViktorFagerLFC) May 20, 2023

Так или иначе, мерсисайдцы на победу на наиграли. За 89 минут подопечные Юргена Клоппа провели всего 7 ударов, суммарная острота которых составила 0,35 ожидаемых голов. Даже намеков на опасный момент хозяева не сделали, но на 90-й минуте Ливерпуль отыгрался.

Салах шведой вырезал пас во вратарскую площадку, а Фирмино опередил Минга и забил. Это последний гол Бобби на Энфилде.

Арбитр компенсировал 10 минут, однако хозяева за это время провели всего два удара с дистанции (очень неострых). В итоге, финальный свисток зафиксировал ничью, в результате которой Ливерпуль остался в трёх зачётных баллах от зоны ЛЧ. Впереди МЮ и Ньюкасл, которые и замыкают топ-4 – впрочем, у них два матча в запасе, а у "красных" остался только один. Зато мерсисайдцы имеют лучшую разницу голов, чем "красные дьяволы" (но значительно худшую, чем "сороки").

Астон Вилла набрала 58 очков, поднялась на седьмую строчку и вытолкала Тоттенхэм за пределы зоны еврокубков. В параллельном же матче Фулхэм расписал ничью с Кристал Пэлас – на дубль Митровича лондонцы ответили голами Эдуара и Уорда. Турнирного значения данная встреча не имела.

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