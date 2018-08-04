Ливерпуль разбил Наполи в дебютном матче Алиссона

Ливерпуль не оставил шансов Наполи в товарищеском матче в рамках подготовки обеих команд к новому сезону.

Ливерпуль крупно победил Наполи в контрольном матче.

Отметим, в этом матче в составе "красных" дебютировал голкипер Алиссон, который перешел в Ливерпуль этим летом за рекордные 75 млн евро.

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К слову, встреча состоялась в Дублине.

Ливерпуль: Алиссон, Клайн (Александр-Арнольд 62), Ван Дейк, Гомес (Филлипс 76), Робертсон (Морено 62), Милнер (Фабинью 56), Вейналдум (Джонс 62), Кейта (Ориджи 71), Фирмино (Шакири 46) , Салах (Соланке 62), Мане (Старридж 62).

Наполи: Карнезис, Альбиоль (Максимович 59), Кулибали (Кирикеш 71), Хисай, Луперто (Руй Мариу 46), Гамшик (Уна 63), Кальехон (Диавара 63), Инсинье (Верди 63), Аллан, Руис (Рог 62), Милик (Инглезе 62).

Товарищеский матч

Ливерпуль - Наполи 5:0

Голы: Милнер 4, Вейналдум 9, Салах 58, Старридж 73, Морено 78.