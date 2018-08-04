toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
ТРАНСФЕРЫ ВОРСКЛА - ЛЬВОВ ЗАРЯ - ЧЕРНОМОРЕЦ ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

Ливерпуль разбил Наполи в дебютном матче Алиссона

23:24 43 Читати українською
Ливерпуль разбил Наполи в дебютном матче Алиссона
Ливерпуль разбил Наполи в товарищеском поединке / Twitter Liverpool FC

Ливерпуль не оставил шансов Наполи в товарищеском матче в рамках подготовки обеих команд к новому сезону.

Ливерпуль крупно победил Наполи в контрольном матче.

Отметим, в этом матче в составе "красных" дебютировал голкипер Алиссон, который перешел в Ливерпуль этим летом за рекордные 75 млн евро.

ПСЖ разгромил Монако и выиграл Суперкубок Франции

К слову, встреча состоялась в Дублине.

Ливерпуль: Алиссон, Клайн (Александр-Арнольд 62), Ван Дейк, Гомес (Филлипс 76), Робертсон (Морено 62), Милнер (Фабинью 56), Вейналдум (Джонс 62), Кейта (Ориджи 71), Фирмино (Шакири 46) , Салах (Соланке 62), Мане (Старридж 62).

Наполи: Карнезис, Альбиоль (Максимович 59), Кулибали (Кирикеш 71), Хисай, Луперто (Руй Мариу 46), Гамшик (Уна 63), Кальехон (Диавара 63), Инсинье (Верди 63), Аллан, Руис (Рог 62), Милик (Инглезе 62).

Товарищеский матч

Ливерпуль - Наполи 5:0

Голы: Милнер 4, Вейналдум 9, Салах 58, Старридж 73, Морено 78.

Теги
Алиссон Алиссон Ливерпуль Ливерпуль Наполи Наполи Товарищеские матчи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
14
мин
Реал Мадрид
01:00
Ювентус
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук