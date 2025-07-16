Ливерпуль все еще может запустить настоящую трансферную бомбу до конца окна.

Чемпионы Англии готовы отдать рекордные 120 млн фунтов за Александра Исака, однако даже такая сумма не убеждает Ньюкасл. У Ливерпуля есть список из 6 альтернатив шведу, утверждает Daily Mail.

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На радарах "красных" Родриго (Реал), Виктор Осимхен (Наполи), Олли Уоткинс (Астон Вилла), Йоан Висса (Брентфорд) и Уго Экитике (Айнтрахт), а вот шестая фамилия просто ошеломляет. На Энфилде якобы обсуждали возможность приглашения Маркуса Рашфорда! Правда, пока эта идея не получила серьезного развития, поскольку все понимают возможные последствия трансфера воспитанника МЮ, которого списали даже сами "дьяволы".

Сейчас Ливерпуль больше сосредоточен на продажах (Нуньес, Эллиот, Мортон, возможно, и Диас), чтобы расширить трансферный бюджет и иметь больше пространства для дальнейших шагов на рынке.

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