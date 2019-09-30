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Ливерпуль рассчитывает оформить трансфер Нереса уже зимой

07:30 104 Читати українською
Ливерпуль рассчитывает оформить трансфер Нереса уже зимой
Давид Нерес / Getty images

Нападающий Аякса Давид Нерес во время зимнего трансферного окна может перебраться в чемпионат Англии.

Мерсисайдский клуб решительно настроен осуществить переход 22-летнего форварда, утверждает CalcioMercato.com.

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Отмечается, что между Аяксом и Ливерпулем уже состоялись первые переговоры относительно вероятного трансфера. Действующий победитель Лиги чемпионов планирует арендовать Нереса до конца сезона с обязательным пунктом выкупа.

Прошлым летом Давид стремился покинуть амстердамский клуб, но Аякс не получил достойного предложения, после чего Нерес подписал новый 4-летний контракт. Теперь нидерландский гранд может требовать более высокую цену за своего нападающего.

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Трансферы Давид Нерес Давид Нерес Ливерпуль Ливерпуль Аякс Аякс Англия
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