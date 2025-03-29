Как пишет Sky Sports, мерсисайдский клуб сделал защитнику выгодные предложения остаться, но руководство понимает привлекательность нового вызова, жизненного опыта, а также соблазн стать игроком "сливочных".

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В раздевалке Ливерпуля тоже понимают позицию Трента Александера-Арнольда. При этом и окружение футболиста, и Реал удивлены информацией о том, что вроде бы сделка почти закрыта, учитывая то, что с января ничего особо не изменилось. Соглашения нет, ничего еще не подписано.

Напомним, ряда СМИ заявляли, что Трент уже согласовал личный контракт с Реалом и летом присоединится к команде Анчелотти. Более того, сообщалось, что мадридцы готовы даже заплатить Ливерпулю отступные, чтобы защитник смог сыграть за "сливочных" на Клубном чемпионате мира.

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