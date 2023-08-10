Лондонцы все лето активно следили за 21-летним опорником. Челси сделал несколько предложений по Касейдо, но Брайтон отклонил их.

Челси пытался забрать у Де Дзерби лидера – 80 миллионов фунтов не хватило

Согласно информации Telegraph, Ливерпуль вмешался в дело в последний момент. Мерсисайдцы превысили предложение "синих", однако издание не называет сумму. Ранее сообщалось, что Челси предлагал Брайтону 80 миллионов евро. Сам Мойзес Кайседо хочет присоединиться к лондонцам.

Полузащитник выступает за "чаек" с 2021 года. Действующее соглашение Кайседо с клубом действует до 2027 года. В составе Брайтона футболист сыграл в 53 матчах, в которых забил два гола и отдал три ассиста.

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