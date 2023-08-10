Ливерпуль пытается сорвать трансфер лидера Де Дзерби в Челси – мерсисайдцы вмешались в последний момент
Полузащитнику Брайтона Мойзесу Кайседо придется выбирать между Ливерпулем и Челси.
Лондонцы все лето активно следили за 21-летним опорником. Челси сделал несколько предложений по Касейдо, но Брайтон отклонил их.
Челси пытался забрать у Де Дзерби лидера – 80 миллионов фунтов не хватило
Согласно информации Telegraph, Ливерпуль вмешался в дело в последний момент. Мерсисайдцы превысили предложение "синих", однако издание не называет сумму. Ранее сообщалось, что Челси предлагал Брайтону 80 миллионов евро. Сам Мойзес Кайседо хочет присоединиться к лондонцам.
Полузащитник выступает за "чаек" с 2021 года. Действующее соглашение Кайседо с клубом действует до 2027 года. В составе Брайтона футболист сыграл в 53 матчах, в которых забил два гола и отдал три ассиста.
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