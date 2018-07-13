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Ливерпуль пытается подписать Виду за 20 млн евро, – Fanatik

17:32 114 Читати українською
Ливерпуль пытается подписать Виду за 20 млн евро, – Fanatik
Домагой Вида / Twitter

Хорватский защитник Домагой Вида вскоре может перейти в английский чемпионат.

Ливерпуль серьезно нацелился на защитника Бешикташа Домагоя Виду. Первое предложение по трансферу в размере 18 млн евро было отклонено турецким клубом, однако мерсисайдцы сделали еще одно. Теперь они готовы заплатить за переход хорвата 20 млн, сообщает Fanatik.

Скорее всего, Бешикташ снова ответит отказом. По информации источника, "орлы" хотят получить за своего защитника, который в январе этого года бесплатно перешел к ним из Динамо, фантастические 35 млн евро.

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Цена на Виду солидно выросла благодаря удачным выступлениям Домагоя на ЧМ-2018, где он со сборной Хорватии вышел в финал. Также экс-"динамовец" прославился на Мундиале видео с криками "Слава Украине", за которое получил предупреждение от ФИФА.

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Трансферы Домагой Вида Домагой Вида Хорватия Хорватия Ливерпуль Ливерпуль Бешикташ Бешикташ Англия Трансферы Ливерпуля
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