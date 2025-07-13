Товарищеский матч Ливерпуля против Престона прошел под знаком памяти Диогу Жоты и его брата.

Ливерпуль начал подготовку к сезону 2025/2026. В первом контрольном матче команда Арне Слота уверенно переиграла Престон со счетом 3:1. Голы в составе "красных" забили Брэдли, Нуньес и Гакпо.

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Это была первая игра команды после трагической гибели Диогу Жоты. Напомним, португалец вместе с братом погиб в результате ужасного ДТП в Испании. Поединок прошел в трогательной атмосфере, посвященной памяти Жоты и его брата. Перед стартовым свистком команды почтили их минутой молчания. Соответствующее видео выложил официальный аккаунт Ливерпуля в соцсети Х.

We’ll never forget you ️ pic.twitter.com/IWpvPg9yuR — Liverpool FC (@LFC) July 13, 2025

Футболисты Ливерпуля праздновали свои голы в стиле Жоты – с имитацией игры на приставке и другим характерным жестом, который был фирменным для португальца.

После финального свистка игроки Ливерпуля и тренеры вместе с фан-сектором выполнили чант в честь своего партнера: "Oooh his name is Diogooo" почтив память о Жоте.

Oooh his name is Diogooo



Truly special moments at full-time ️ pic.twitter.com/bjl0Iwi3To — Liverpool FC (@LFC) July 13, 2025

Сам матч с точки зрения непосредственно футбола был определяющим разве что дебютами новичков Ливерпуля – на поле появились Гиорги Мамардашвили, Фредди Вудман, Милош Керкез и Джереми Фримпонг. Рекордное приобретение "красных" – Флориан Вирц – в заявку на матч не попал.

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