Реал считает, что оборону стоит усиливать еще. На планы мадридцев не повлияли подписания Трента Александера-Арнольда, Дина Хёйсена и Альваро Каррераса.

Звезда Ливерпуля может стать одноклубником украинцев – трансфер ожидается в ближайшее время

Как сообщает Marca, "сливочные" до сих пор хотят оформить трансфер Ибрагима Конате. Ливерпуль трижды предлагал французу продлить свой контракт, который завершается летом 2026 года, впрочем, каждый раз защитник отказывался. Мерсисайдцы считают, что уход Конате неизбежен и он повторит судьбу Трента, который присоединился к Реалу на правах свободного агента.

Напомним, что 26-летний француз выступает за Ливерпуль с 2021 года. В общем Ибрагима сыграл за мерсисайдцев в 136 матчах, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.

Ливерпуль одержал минимальную победу в напряженной зарубе с Арсеналом – все решил шедевральный штрафной