Ливерпуль и Лестер выдали очень драматичный поединок в четвертьфинале Кубка лиги 2021/22, определив победителя только в серии пенальти. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Кубок английской лиги 2021/22, четвертьфинал

Ливерпуль – Лестер – 3:3 (пен. 5:4)

Голы: Окслейд-Чемберлен, 19, Жота, 68, Минамино, 90+5 – Варди, 9, 13, Мэддисон, 33

Мерсисайдцы пропустили трижды еще до перерыва – дубль оформил Варди, а еще один гол забил Мэддисон. Подопечные Клоппа ответили лишь точным ударом Окслейд-Чемберлена. После перерыва Жота с паса Минамино сократил отставание Ливерпуля до минимума, а на 90+5-й минуте японец сравнял счет и перевел игру в серию 11-метровых ударов.

Кубок лиги: Ливерпуль перестрелял Лестер, Ярмоленко не спас Вест Хэм от поражения Тоттенхэму, Челси вышел в полуфинал

Героем серии пенальти стал резервный кипер Ливерпуля – 23-летний Куивин Келлехер. Ирландец отразил 2 удара и принес "красным" путевку в полуфинал. В битве за финал Ливерпуль будет противостоять Арсеналу.

Кубок английской лиги: результаты жеребьевки 1/2 финала – турнир впервые за 5 лет получит нового победителя