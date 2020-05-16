Ливерпуль проявляет интерес к очередному "новому Неймару", – Daily Mail

Нападающий бразильского Васко да Гама Таллес Магну попал в сферу интересов английского Ливерпуля.

17-летний талант из Рио может перебраться на Туманный Альбион, сообщает Daily Mail.

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В прошлом году Магну провел первый сезон на взрослом уровне и хорошо зарекомендовал себя в бразильской Серии А (15 матчей, 2 гола). Параллельно форвард выступал за команду U-20 Васко да Гама в первенстве и Кубке Бразилии (5 поединков, 5 мячей), а также защищал цвета юношеской сборной селесао на победном ЧМ-2019, в ходе которого забил по мячу Новой Зеландии и Анголе.

Ливерпуль планирует воспользоваться финансовыми трудностями Васко и переманить юниора на Энфилд. Ранее бразильский клуб отклонил предложение Бенфики в размере 2,5 млн фунтов.

В сезоне-2020 Таллес Магну провел 6 матчей во всех турнирах.

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