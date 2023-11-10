"Поражение абсолютно заслуженное, потому что мы проиграли почти все ключевые единоборства. Ситуаций, в которых мы должны были выиграть борьбу за мяч, но не сделали этого, было слишком много.

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К тому же мы как минимум дважды подарили мяч. В одном случае был гол, во втором - еще один, но не помню, засчитали его или нет. В случае с третьим голом была контратака, последняя линия расположилась слишком глубоко. С точки зрения обороны мы сыграли недостаточно хорошо. Когда пропускаешь три гола, нужно много забивать для победы и мы почти сумели набрать очко. Игра от этого лучше бы не стала, но лучше стало бы наше положение в таблице. Все заслуженно.

Как по мне, Мак Аллистер не играл рукой, но как я могу решать такие вопросы? Мяч попал в грудь, и не видел, чтобы потом он задел руку. Возможно, судьи видели другие кадры, не те, что я. При этом слышал, что, возможно, мы должны были бить пенальти в другой ситуации. Вообще говоря, меня больше беспокоит наша игра, я хотел бы, чтобы мы сыграли лучше. Это для меня главная проблема сегодня. Нужно было играть намного агрессивнее", – цитирует наставника мерсисайдцев официальный сайт клуба.

Напомним, что Ливерпуль находится на первом месте в группе Лиги Европы после четырех туров, имея в своем активе девять баллов. В следующем раунде мерсисайдцы сыграют против ЛАСКа.

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