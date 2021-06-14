"Красные" на своем официальном сайте объявили о продлении контракта с 34-летним испанцем. Правда, срок соглашения не уточняется.

Ливерпуль готов избавиться от провального новичка – 5 минут в АПЛ стоили 13 млн евро

Адриан выступает за Ливерпуль с 2019 года, однако в основном запомнился фейлами. Ошибки вратаря привели к поражению от Атлетико (2:3) и вылету из Лиги чемпионов 2019/20. В текущей кампании испанец также "отличился", пропустив 7 голов от Астон Виллы в матче чемпионата Англии.

Напомним, Ливерпуль завершил сезон на третьем месте АПЛ и пробился в Лигу чемпионов.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21