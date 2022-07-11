У защитника сборной Уэльса Неко Уильямса будет больше шансов проявить себя на уровне АПЛ.

Ливерпуль отпустил дублера Трента Александер-Арнольда в Ноттингем Форесте. Уильямс подписал контракт на четыре сезона, сообщает официальный сайт "Лесников".

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По неофициальной информации, мерсисайдцы получили за 21-летнего футболиста 20 млн евро. В прошлом сезоне Неко Уильямс успел провести 8 матчей в составе Ливерпуля и зимой перебрался в Фулхэм, которому помог подняться в АПЛ.

К слову, Неко Уильямс – один из ключевых игроков сборной Уэльса, не пустившей сборную Украины на ЧМ-2022. Защитник провел весь матч против команды Александра Петракова в финале плей-офф квалификации (1:0).

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