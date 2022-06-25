Мерсисайдцы после продажи Садио Мане в Баварию решили избавиться от другого игрока атаки – Такуми Минамино.

27-летний японец в скором времени официально присоединится к Монако. Переход состоится на полноценной основе, сообщает Фабрицио Романо.

Мане официально стал игроком Баварии

Контракт Такуми с монегасками будет рассчитан на пять лет. Ливерпуль заработает на трансфере 15 миллионов евро, еще три миллиона предусмотрены в виде бонусов.

Приобретение Минамино уже подтвердил главный тренер французов Филипп Клеман. "Мы действительно очень рады. Он был нашей приоритетной целью", – лаконично заявил специалист.

Напомним, японский вингер перебрался в Ливерпуль зимой 2020-го из Зальцбурга за 8,5 млн, но игроком основы стать не сумел. В прошлом сезоне Такуми провел 22 поединка в красной футболке, отличившись 10 голами и одним ассистом.

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