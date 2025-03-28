После того как Трент Александр-Арнольд принял решение перейти в Реал, Ливерпуль сконцентрировался на продолжении Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка, сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн.

Реал направил официальное предложение Тренту – клуб уверен в успехе сделки

"Ливерпуль оптимистично настроен, что оба лидера клуба продлят свои контракты. Это лишь вопрос времени. Пока еще есть над чем поработать в этих соглашениях, но пока нет ничего, что указывало бы на то, что уверенность Ливерпуля изменилась относительно этих двух", – заявил Орнштейн.

Напомним, что в текущем сезоне 33-летний ван Дейк сыграл 41 матч во всех турнирах за Ливерпуль. Салах же отыграл 43 поединка, забив 32 мяча и отдав 22 голевые передачи.

"Я еду, чтобы быть первым номером": герой Евро-2024 угрожает лидеру Ливерпуля и удивляет амбициозными целями