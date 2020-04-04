toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ливерпуль принял оригинальное решение по зарплатам работников клуба

18:45 68 Читати українською
Ливерпуль принял оригинальное решение по зарплатам работников клуба
Фирмино и Робертсон / Reuters

Ливерпуль определился с судьбой работников клуба на время вынужденной паузы в футболе.

Ливерпуль отправил в отпуск часть работников на время паузы в АПЛ, связанной с пандемией коронавируса, информирует официальный сайт мерсисайдцев.

АПЛ официально отложила возобновление чемпионата

Интересно, что клуб будет выплачивать им зарплату в полном объеме. Ливерпуль пошел на такой шаг, чтобы не допустить ситуации, когда кто-то из сотрудников "красных" окажется в сложном финансовом положении. В прошлом месяце клуб также выплатил зарплату работникам в полном объеме.

Отметим, что большинство европейских клубов пошли на уменьшение зарплат работников, тренеров и игроков из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Крах инопланетного дуэта и трудолюбивая "лошадка" из Ливерпуля на вершине – интересный рейтинг эффективности в Европе

blog_ava
Суркис признался, сколько будет платить игрокам Динамо во время карантина
11:10
552
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия коронавирус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
42
мин
Ворскла
23:55
Карпаты
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук