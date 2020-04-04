Ливерпуль принял оригинальное решение по зарплатам работников клуба

Ливерпуль определился с судьбой работников клуба на время вынужденной паузы в футболе.

Ливерпуль отправил в отпуск часть работников на время паузы в АПЛ, связанной с пандемией коронавируса, информирует официальный сайт мерсисайдцев.

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Интересно, что клуб будет выплачивать им зарплату в полном объеме. Ливерпуль пошел на такой шаг, чтобы не допустить ситуации, когда кто-то из сотрудников "красных" окажется в сложном финансовом положении. В прошлом месяце клуб также выплатил зарплату работникам в полном объеме.

Отметим, что большинство европейских клубов пошли на уменьшение зарплат работников, тренеров и игроков из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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