"Красные" решили не выкупать 21-летнего турка у Шальке, утверждает The Sun.

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Кабак присоединился к Ливерпулю зимой, чтобы спасать ситуацию после травм ван Дейка и Гомеса. Защитник сразу закрепился в основе команды, однако Клопп со следующего сезона рассчитывает вернуться к привычным вариантам. Сумма выкупа у Шальке составляла 18 млн евро. "Кнаппен" вылетели во вторую Бундеслигу, поэтому вряд ли смогут удержать Кабака.

Напомним, Ливерпулю приписывали интерес к другому защитника из Бундеслиги – Ибрагиме Конате (РБ Лейпциг).

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