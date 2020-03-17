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Ливерпуль принял дополнительные меры предосторожности против распространения коронавируса

20:13 40 Читати українською
Ливерпуль принял дополнительные меры предосторожности против распространения коронавируса
Ливерпуль принял дополнительные меры против коронавируса / ФК Ливерпуль

Английский клуб принял радикальные решения с целью предотвратить распространение пандемии коронавируса COVID-19.

Ливерпуль закрывает ресторан, клубные магазины в Великобритании и Ирландии и музей. Также не будут проводиться туры на Энфилде, информирует официальный сайт мерсисайдцев. Эти меры будут действовать с 18 марта по 4 апреля.

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Интернет-магазин Ливерпуля будет продолжать свою работу, как и все точки, где можно купить официальную атрибутику клуба, расположенные за пределами Великобритании и Ирландии.

Напомним, сегодня УЕФА провел конференцию, на которой принял решение перенести Евро-2020 на следующий год. Это позволит доиграть клубные турниры в обычном формате.

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