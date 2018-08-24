Ливерпуль прекратил переговоры с Боруссией Д по трансферу Ориджи

Нападающий Ливерпуля Дивок Ориджи, похоже, останется в Мерсисайде.

По инофрмации Liverpool Echo, "красные" прекратили переговоры с "шмелями" о переходе форварда Ориджи в Боруссию.

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Отмечается, что Ливерпуль не хочет отдавать бельгийца в аренду, а рассматривает вариант только продажи футболиста.

Кроме этого, наставник "красных" Юрген Клопп счастлив, что Ориджи останется в составе команды, как минимум, до зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль готов отдать Ориджи в аренду в Боруссию Д с правом выкупа.

Ориджи перешел в Ливерпуль летом 2014 года, но определенный промежуток времени провел в аренде. Последним клубом нападающего был Вольфсбург, которому он помог остаться в Бундеслиге благодаря победе в матче плей-офф над Хольштайном.

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