toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ОЛИМПИК - ШАХТЕР ЗАРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ ЛИГА ЕВРОПЫ

Ливерпуль прекратил переговоры с Боруссией Д по трансферу Ориджи

18:40 28 Читати українською
Ливерпуль прекратил переговоры с Боруссией Д по трансферу Ориджи
Дивок Ориджи / фото из соцсетей

Нападающий Ливерпуля Дивок Ориджи, похоже, останется в Мерсисайде.

По инофрмации Liverpool Echo, "красные" прекратили переговоры с "шмелями" о переходе форварда Ориджи в Боруссию.

Двоюродный брат владельца Манчестер Сити пытался купить Ливерпуль за 2 млрд фунтов

Отмечается, что Ливерпуль не хочет отдавать бельгийца в аренду, а рассматривает вариант только продажи футболиста.

Кроме этого, наставник "красных" Юрген Клопп счастлив, что Ориджи останется в составе команды, как минимум, до зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль готов отдать Ориджи в аренду в Боруссию Д с правом выкупа.

Ориджи перешел в Ливерпуль летом 2014 года, но определенный промежуток времени провел в аренде. Последним клубом нападающего был Вольфсбург, которому он помог остаться в Бундеслиге благодаря победе в матче плей-офф над Хольштайном.

Отличная трансферная кампания и проблемы конкурентов: почему Ливерпуль – главный конкурент Манчестер Сити в АПЛ 2018/19

Теги
Трансферы Чемпионата Англии Англия Трансферы Боруссии Дортмунд Трансферы Чемпионата Германии Дивок Ориджи Дивок Ориджи Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Ливерпуль Ливерпуль Трансферы Ливерпуля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
23
мин
Хетафе
21:15
Эйбар
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук