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Ливерпуль представил выездную форму на новый сезон – строгая классика от триумфаторов Лиги чемпионов

12:10 150 Читати українською
Ливерпуль представил выездную форму на новый сезон – строгая классика от триумфаторов Лиги чемпионов
Кейта, Мане и Салах / ФК Ливерпуль

Английский Ливерпуль продемонстрировал выездной комплект формы для сезона 2019/20.

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В новом сезоне подопечные Юргена Клоппа будуть играть выездные поединки в белой форме с синими клубным гербом и спонсорскими надписями, край рукавов будет красным. В то же время шорты игроков Ливерпуля будут темно-синими, а гетры – белыми с сине-красными вставками.

Авторами нового комплекта формы являются американцы из New Ballance. К слову, в минувшем сезоне выездной комплект мерсисайдцев был серым.

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Футбольная форма Ливерпуль Ливерпуль Англия
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