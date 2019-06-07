Ливерпуль представил выездную форму на новый сезон – строгая классика от триумфаторов Лиги чемпионов

Английский Ливерпуль продемонстрировал выездной комплект формы для сезона 2019/20.

"Красные" презентовали новую экипировку в официальном твиттере.

Окслейд-Чемберлен сменил номер и возместит расходы болельщикам, которые купили футболку с предыдущим

В новом сезоне подопечные Юргена Клоппа будуть играть выездные поединки в белой форме с синими клубным гербом и спонсорскими надписями, край рукавов будет красным. В то же время шорты игроков Ливерпуля будут темно-синими, а гетры – белыми с сине-красными вставками.

Авторами нового комплекта формы являются американцы из New Ballance. К слову, в минувшем сезоне выездной комплект мерсисайдцев был серым.