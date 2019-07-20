Ливерпуль представил третью форму – с цветами принципиального соперника

Ливерпуль представил третий комплект формы на сезон 2019/20, выполненный в необычных цветах.

Ливерпуль представил дополнительный комплект формы на сезон 2019/20, передает твиттер мерсисайдцев.

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Форма сделана в черном цвете с голубыми вставками (аналогий с Ман Сити не избежать), а на футболке присутствует узор.

Также на внутренней стороне футболки сделана надпись в честь Боба Пейсли, тренера Ливерпуля, при котором клуб 6 раз становился чемпионом Англии. В 2019 отмечается 100 лет со дня его рождения.

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Напомним, техническим спонсором победителя Лиги чемпионов остается компания New Balance.