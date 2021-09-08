Ливерпуль представил третий комплект формы на сезон 2021/22 – яркие цвета и оригинальный дизайн
11:34 - Читати українською
Ливерпуль окончательно завершил обновление формы на сезон 2021/22.
Ливерпуль в сотрудничестве с New Balance разработал новый комплект третьей формы команды на сезон 2021/22, сообщает официальный сайт "красных".
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Третья форма мерсисайдцев выполнена в довольно специфическом стиле – футболка сделана в желтом цвете, а воротник и манжеты – в клеточку с красным и белым цветами.
К слову, сыграть в обновленной третьей форме Ливерпуль может уже 12 сентября в матче чемпионата Англии против Лидса.
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